«Ливерпуль» заинтересован в покупке Амаду Онана

По словам французского журналиста Игнацио Дженуарди, «Ливерпуль» заинтересован в подписании юного футболиста «Лилля» Амаду Онана.

20-летний полузащитник присоединился к чемпионам Франции из «Гамбурга» в прошлом году за плату в размере 6,3 миллиона фунтов стерлингов. В своем дебютном сезоне за клуб он провел 31 матч и принял участие во всех семи матчах Лиги чемпионов.

Онана заявил в интервью, что «мечтает пойти по стопам своих соотечественников Дивока Ориги и Эдена Азара и повторить их впечатляющие карьеры».