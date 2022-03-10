«Ювентус» хочет освободиться от обязательств по покупке Кина

Туринский «Ювентус» пытается найти способ не выплачивать дополнительную трансферную сумму за нападающего Мойзе Кина.

Игрок пришел в итальянский клуб из «Эвертона». Соглашение предусматривало аренду на два года. На сегодняшний день главный тренер клуба не рассчитывает на молодого форварда, предпочитая ему Душана Влаховича и Альваро Морату.

Между тем, в соглашении прописано условие, при выполнении которого «Ювентус» будет обязан выплатить английскому клубу дополнительные 28 миллионов евро. И это условие легко достижимо.

Сейчас туринский клуб пытается найти решение, которое освободит его от обязательств по этим выплатам.