Рангник раскритиковал игру Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник раскритиковал игру Криштиану Роналду. Он считает, что португалец находится на излете своей карьеры и клубу нужен новый молодой форвард, как сообщает издание MEN.

Сейчас Рангник временно исполняет обязанности главного тренера, но намерен оставаться в системе клуба и в будущем. Это не сулит ничего хорошего португальской звезде, в долгосрочной пригодности которого сомневается немецкий тренер.

Кроме того, Роналду открыто выразился свое недовольство, когда его заменили в одном из матчей АПЛ, что также не понравилось немецкому специалисту:

«Я не виню его за это, но, очевидно, любой менеджер хотел бы, чтобы это было не слишком эмоциональным, тем более перед телекамерами. Я не думаю, что это пойдет на пользу кому-либо: ни для его выгоды, ни для товарищей по команде», - прокомментировал Рангник поведение португальца.