Карсон побил рекорд Лиги чемпионов

Вратарь «Манчестер Сити» Скотт Карсон установил удивительное достижение, выйдя на замену в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против лиссабонского «Спортинга».

Эта игра стала второй для голкипера в главном турнире Европы. На момент выхода на замену ему было 36 лет. Свой первый матч в турнире Карсон сыграл за «Ливерпуль» в 19-леинем возрасте.

Таким образом, разрыв между двумя матчами составил 16 лет и 338 дней, что стало новым рекордом турнира.

Несмотря на солидный возраст, Карсон отыграл 20 минут в прошедшем матче, не пропустив гола и успел сделать шикарный сэйв.