«Интер» может перехватить Нандеса у «Ювентуса»

В последние дни январского трансферного окна «Ювентус» был близок к подписанию игрока «Кальяри» Наитана Нандеса, но тогда сделка сорвалась.

Туринский клуб планирует возобновить переговоры летом

При этом, как сообщает Calciomercato, «Ювентус» может столкнуться с конкуренцией «Интера», который также интересуется игроком. Кроме этих клубов, на Нандеса положили глаз «Наполи», «Вест Хэм» и «Лидс».

Источник также считает, что «Кальяри» может значительно снизить первоначальную запрашиваемую цену (35 миллионов евро), особенно если клуб вылетит из серии А.