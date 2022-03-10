Лаллана: впечатлен адаптацией Диаса

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана поделился с журналистами BBC Radio 5 Live Sport своими мыслями по поводу прогресса Луиса Диаса:

«Я не уверен, насколько хорошо Диас говорит по-английски. Но приехать в январе из другой страны и играть так, как он играет — это просто феноменально», - сказал Лаллана.

Подписанный "красными" в январское трансферное окно, колумбиец быстро адаптировался к стилю игры команды Юргена Клоппа и уже получает восторженные отзывы за свою игру.

Диас дебютировал в игре против «Кардиффа» в Кубке Англии и забил свой первый гол в игре с «Норвичем», которая закончилась победой «Ливерпуля» со счетом 3:1.