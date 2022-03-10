Три игрока «Челси» всё ближе к уходу из клуба

Андреас Кристенсен, Антонио Рюдигер и Сесар Аспиликуэта с высокой вероятностью начнут предстоящий сезон в новых клубах.

Ближе всех к переезду из Лондона датчанин Андреас Кристенсен, который, по достоверной информации, уже договорился с «Барселоной». Будущее Антонио Рюдигера определится в ближайшее время: сейчас он рассматривает предложения от трёх разных клубов. Сесар Аспиликуэта может отправиться в Каталонию вслед за Кристенсеном – «Барселона» предложила испанцу двухлетнее соглашение, о чём сообщил Фабрицио Романо.

Напомним, контракты Кристенсена, Рюдигера и Аспиликуэты с «Челси» действуют до июня текущего года. Все трое имеют возможность беспрепятственно сменить клубную прописку на правах свободных агентов.