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Три игрока «Челси» всё ближе к уходу из клуба

10 Марта 2022 • 19:04 Комментировать
Челси
...
Ньюкасл
1.30 5.20 11.00
13.03 17:00

Андреас Кристенсен, Антонио Рюдигер и Сесар Аспиликуэта с высокой вероятностью начнут предстоящий сезон в новых клубах.

Ближе всех к переезду из Лондона датчанин Андреас Кристенсен, который, по достоверной информации, уже договорился  с «Барселоной». Будущее Антонио Рюдигера определится в ближайшее время: сейчас он рассматривает предложения от трёх разных клубов. Сесар Аспиликуэта может отправиться в Каталонию вслед за Кристенсеном – «Барселона» предложила испанцу двухлетнее соглашение, о чём сообщил Фабрицио Романо.

Напомним, контракты Кристенсена, Рюдигера и Аспиликуэты с «Челси» действуют до июня текущего года. Все трое имеют возможность беспрепятственно сменить клубную прописку на правах свободных агентов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Сесар Аспиликуэта Антонио Рюдигер Андреас Кристенсен
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ЧЕЛСИ НЬЮКАСЛ
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