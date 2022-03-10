Левандовски победил в интернет-опросе на звание лучшего форварда мира

SPORTbible опубликовал в Твиттере опрос читателей, в котором фанатам предлагалось определить, кто сейчас является лучшим нападающим в мире.

Лучшим был назван форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски. Он опередил Карима Бензема из «Реала» и Харри Кейна из «Тоттенхэма».

Нападающий «Баварии» набрал 54,4% голосов, что значительно выше форварда «Реала» Бензема, занявшего второе место с 32,6%.

Звезда «Тоттенхэма» Кейн занял третье место, 28-летнему капитану сборной Англии удалось получить лишь 13% голосов.