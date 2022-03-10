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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель может покинуть «Челси»

10 Марта 2022 • 18:18 Комментировать

Главный тренер «Челси» Томас Тухель может покинуть свой пост, после того, как активы владельца клуба Романа Абрамовича были заморожены.

Тухель считает, что его шансы стать следующим тренером АПЛ, который покинет свой пост, резко возросли.

Тренер «Челси» всегда настаивал на том, что счастлив оставаться в клубе, но в четверг утром неожиданно увидел, что коэффициент на его увольнение изменился с 1/40 на 1/8.

Эксперт из Ladbrokes Алекс Апатии прокомментировал ситуацию: «Похоже, букмекеры считают, что Тухеля в скором времени покинуть пост главного тренера «Челси».

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Челси Томас Тухель
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