Руководство «Челси» выступило с официальным заявлением по ситуации с Абрамовичем

Руководство лондонского «Челси» впервые выпустило официальное заявление после того, как на Романа Абрамовича наложили санкции. Большая часть письма затронула вопросы дальнейшей работы команды.

В клубе пояснили, что правительство Великобритании разрешило им проводить определенную деятельность, а это значит, что ближайшие матчи клуб сыграет.

Также сообщается, что руководство клуба продолжит вести диалог с властями для того, чтобы установить порядок дальнейшей работы «Челси».

Ранее сообщалось, что Абрамовичу могут позволить продать «Челси», однако прибыли российский бизнесмен не получит.