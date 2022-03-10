Английский журналист о «Челси»: «Уверен, что наше правительство не убьёт клуб, который считает культурным достоянием»

Журналист The Athletic Доминик Фифилд поделился мнением о «Челси», который сейчас переживает непростые времена на фоне политических событий в Украине.

Англичанин выразил опасение за ближайшее будущее лондонского клуба, заявив, что не понимает, как он будет функционировать долгое время без денежных поступлений. Ведь из-за санкций, наложенных на владельца «синих» Романа Абрамовича, вся прибыль будет заморожена.

Однако журналист выразил сомнения в том, что правительство Великобритании захочет уничтожить «Челси».

«Уверен, наше правительство не захочет убивать клуб, который они считают общественным и культурным достоянием. Поэтому я думаю, что «Челси» продолжит своё существование, но не в том обличии, в котором мы привыкли его видеть», — приводит слова Фифилда «Чемпионат».