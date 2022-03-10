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Абрамович может не получить деньги за продажу «Челси»

10 Марта 2022 • 16:38 Комментировать

Российский бизнесмен Роман Абрамович может не получить деньги за продажу лондонского «Челси». Правительство Великобритании, которое включило его в санкционный список, рассматривает возможность дать Абрамовичу продать команду.

Роман Абрамович решил продать «Челси» за несколько дней до того, как его включили в санкционный список, а после того, как это случилось, британские СМИ стали пророчить «синим» финансовый крах.

Для того, чтобы избежать «уничтожения» команды, власти могут дать Абрамовичу завершить сделку, однако сам он может остаться без возможной прибыли, сообщает The Sun.


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Евро-Футбол.Ру,
Челси Роман Абрамович
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