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Кристиан Пулишич может продолжить карьеру в «Ювентусе»

10 Марта 2022 • 16:27 Комментировать

23-летний нападающий лондонского «Челси» Кристиан Пулишич может продолжить карьеру в туринском «Ювентусе». Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источников, в летнее трансферное окно «Ювентус» может предпринять попытку подписания футболиста. Учитывая то, что лондонцы находятся в тяжелой финансовой ситуации после того, как Роман Абрамович попал под санкции, продажа игрока может стать возможностью заработать.

Кристиан Пулишич начинал карьеру в дортмундской «Боруссии», а к лондонскому «Челси» он присоединился в 2019 году. Действующий контракт Пулишича с «синими» рассчитан до 2024 года.


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Челси Ювентус Кристиан Пулишич
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