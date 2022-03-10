Кристиан Пулишич может продолжить карьеру в «Ювентусе»

23-летний нападающий лондонского «Челси» Кристиан Пулишич может продолжить карьеру в туринском «Ювентусе». Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источников, в летнее трансферное окно «Ювентус» может предпринять попытку подписания футболиста. Учитывая то, что лондонцы находятся в тяжелой финансовой ситуации после того, как Роман Абрамович попал под санкции, продажа игрока может стать возможностью заработать.

Кристиан Пулишич начинал карьеру в дортмундской «Боруссии», а к лондонскому «Челси» он присоединился в 2019 году. Действующий контракт Пулишича с «синими» рассчитан до 2024 года.