33-летний польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Действующий контракт футболиста с немецким клубом рассчитан до 2023 года.

Пока нет информации о том, что «Бавария» предлагает Левандовски новый контракт, а это значит, что до истечения его срока клуб может продать футболиста.

Как сообщает Bild, одними из первых возможностью купить Левандовски воспользуется «Манчестер Юнайтед». Учитывая тот факт, что летом команду может покинуть Криштиану Роналду, Левандовски рассматривается как возможная замена португальцу.