Титульный спонсор рассматривает возможность разорвать контракт с «Челси»

Компания Three, которая является титульным спонсором лондонского «Челси», рассматривает возможность разрыва контракта с клубом. Об этом сообщает The Sun.

После того как стало известно, что владелец «Челси» Роман Абрамович попал под санкции, финансовая стабильность лондонского клуба серьезно пошатнулась.

Теперь о пересмотре условий контракта с «синими» задумался и титульный спонсор. Пока неизвестно, какие именно варианты обсуждают стороны, но не исключено, что завершиться переговоры могут разрывом контракта.

Учитывая совокупность финансовых потерь клуба, которые прогнозируют британские СМИ, в отношении «Челси» санкции может принять и АПЛ.