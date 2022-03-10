«Челси» может потерять почти все доходы из-за санкций, наложенных на Абрамовича

Лондонский «Челси» может потерять почти все свои доходы из-за того, что владелец клуба Роман Абрамович попал под санкции британских властей. О том, что предприниматель оказался в санкционном списке, стало известно 10 марта.

После этого известия совет директоров клуба собирает оперативное совещание для того, чтобы определить дальнейший вектор развития команды. Председателем на этой встрече станет Брюс Бак.

Главный вопрос, который стоит на повестке дня – экономическое состояние клуба. Предполагается, что весь доход из-за санкций «Челси» будет получать только с продажи еды и напитков на матчах.