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«Челси» может потерять почти все доходы из-за санкций, наложенных на Абрамовича

10 Марта 2022 • 15:19 Комментировать (6)

Лондонский «Челси» может потерять почти все свои доходы из-за того, что владелец клуба Роман Абрамович попал под санкции британских властей. О том, что предприниматель оказался в санкционном списке, стало известно 10 марта.

После этого известия совет директоров клуба собирает оперативное совещание для того, чтобы определить дальнейший вектор развития команды. Председателем на этой встрече станет Брюс Бак.

Главный вопрос, который стоит на повестке дня – экономическое состояние клуба. Предполагается, что весь доход из-за санкций «Челси» будет получать только с продажи еды и напитков на матчах.


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Евро-Футбол.Ру,
Челси Роман Абрамович Апл
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Комментарии (6)
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Misha_diablo_football
10 Марта 2022 в 16:47
По ходу Челси ждут тяжелые времена...
Соломон
10 Марта 2022 в 16:17
Последний абзац этой интересной новости из неизвестного источника( по сути опубликованного скорее всего известный своей достоверностью - "ОБС Лондон"), наверное станет прекрасным стимулом для футболистов провести с чувством глубокого удовлетворения сегодняшний и если повезет дальнейшие матчи.
Все для футбола и футболеров.
pol-black
10 Марта 2022 в 15:38
жадничать Роме не нужно было. за 2,5 - 3 лярда продал бы вовремя.
aegur
10 Марта 2022 в 15:55
Предложений таких походу не было
Как всё просто-частная собственность после санкций стала не частной и не собственностью))
pol-black
10 Марта 2022 в 16:45
нуууу... как бы никто не отнимает. пользоваться не дают - это да. даже обещания пустить прибыль на помощь беженцам не возымели эффекта. бриты давно грозили алигаторам нашим, но никто не думал, что дойдёт до реальных дел. интересно, акции Арсенала у Усманова тоже заморозят?
aegur
10 Марта 2022 в 17:06
Если верить некоторым сообщениям
Клуб у Абрама отжали на гос уровне
И этот гос уровень хочет продать клуб другому собственнику-чтобы клуб мог делать трансферы.
Печально что никто не оценил вклад Абрама в успехи клуба. Ну а деньги-как пришли так и ушли))
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10.03  22:30 Саутгемптон ... Ньюкасл 1.82 3.90 4.30
10.03  22:30 Вулверхэмптон ... Уотфорд 1.81 3.65 4.70
10.03  22:30 Норвич ... Челси 11.00 5.00 1.34
10.03  22:45 Лидс ... Астон Вилла 2.70 3.65 2.55
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