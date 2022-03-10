Смородская: «Думаю, до банкротства «Челси» не дойдёт»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала ситуацию в лондонском «Челси», который может сильно пострадать из-за санкций в отношении российского владельца клуба Романа Абрамовича.

«До банкротства не дойдёт. «Челси» — прекрасный клуб. Какой-то компромисс должен быть найдет. Думаю, что Абрамович продаст клуб, но денег не получит, так как счета будут заморожены. Это моё мнение», — цитирует Смородскую Спорт-Экспресс.

Напомним, ранее Абрамович объявил о намерении продать клуб, которым владеет с 2003 года. Британское правительство запретило бизнесмену находиться в Англии, а также заморозило все его активы в этой стране.