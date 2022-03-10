«Челси» запрещены трансферы и продления контрактов с игроками

Правительство Великобритании ввело санкции против Романа Абрамовича, что сильно отразится на лондонском «Челси».

Как в своём «Твиттере» сообщает журналист Мартин Циглер, лондонской команде теперь запрещено осуществлять трансферы и продлевать соглашения с нынешними игроками. Стоит отметить, что в конце сезона контракты заканчиваются у защитников Аспиликуэты, Рюдигера и Кристенсена.

Напомним, что из-за санкций Роман Абрамович теперь не может продать «Челси». Лондонскую команду российский бизнесмен купил в 2003 году.