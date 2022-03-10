Продажа «Челси» заблокирована из-за санкций против Абрамовича

Власти Великобритании решили ввести санкции против российского бизнесмена и владельца лондонского «Челси» Романа Абрамовича.

Все активы российского миллиардера заморожены, так что продажа лондонской команды в ближайшее время физически невозможна. В связи со всеми обстоятельствами лондонцы недавно получили специальную лицензию, которая позволит им продолжить футбольную деятельность.

Напомним, что Роман Абрамович в начале марта заявил о продаже «Челси», но российский олигарх так и не получил достойного предложения.