Хазенхюттль: «Манчестер Юнайтед»? Меня всё устраивает в «Саутгемптоне»

Наставник «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль высказался по поводу слухов о том, что он летом может стать новым главным тренером «Манчестер Юнайтед».

Хазенхюттль сказал, что в «Саутгемптоне» его пока всё устраивает, ведь здесь у него есть всё, что нужно хорошему тренеру. Ральф отметил, что у него есть команда с прекрасной атмосферой, а руководство клуба его полностью поддерживает.

Напомним, что на данный момент «святые» под шефством Ральфа Хазенхюттля занимают девятую строчку в английском чемпионате. «Манчестер Юнайтед» идёт на пятом месте.