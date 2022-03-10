Гвардиола: Новый контракт с Фернандиньо? Мы примем решение в конце сезона

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал журналистам о возможном продлении контракта с опытным бразильским полузащитником Фернандиньо.

Гвардиола сказал, что итоговое решение будет принято в конце сезона, а пока у Фернандиньо и руководства «Манчестер Сити» есть ещё несколько месяцев для того, чтобы подумать на эту тему. Напомним, что действующее соглашение бразильца с «горожанами» рассчитано до конца этого сезона.

В этом сезоне Фернандиньо провёл в английском чемпионате 13 матчей, в которых забил один мяч и сделал один ассист.