Тухель прокомментировал желание Кристенсена присоединиться к «Барселоне»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о намерениях защитника Андреаса Кристенсена перейти в «Барселону».

«По моему опыту здесь, в «Челси», ни в одном другом клубе не может быть сильного улучшения с точки зрения организации, поддержки, менталитета и конкуренции, в которых вы играете», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо в своём «Твиттере».

Напомним, раннее появилась информация, что «Барселона» собирается подписать центрального защитника «аристократов» Кристенсена, чей контракт истекает предстоящим летом.

В текущем сезоне 25-летний датчанин провёл за «синих» 26 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.