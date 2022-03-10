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Бербатов о Магуайре: «Ошибки, которые он допускает, вредят его способности вести за собой команду»

10 Марта 2022 • 10:52 Комментировать
Манчестер Сити
4:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Бербатов раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед» и предложил поменять капитана.

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов жёстко прокомментировал игру «красных дьяволов» в дерби с «Манчестер Сити», а также высказался о капитане Харри Магуайре.

«Я был возмущён и опечален игрой «Юнайтед» против «Сити». Это было неприемлемо. У «Юнайтед» не было никакого плана на игру. На бумаге у них талантливый состав, но на поле у них ничего не получается.

Игроки и менеджер должны спросить себя: «Что ещё я могу сделать? Как я могу сделать больше для этой команды?». Они должны взять на себя ответственность.

Харри Магуайр может выступать лучше. Он знает это. Ошибки, которые он допускает, вредят его способности вести за собой команду», — приводит слова Бербатова Daily Mail со ссылкой на Betfair.

По словам Димитара, Ральф Рангник должен дать отдохнуть Магуайру от капитанской повязки, таким образом сняв с него давление.

Напомним, что в 28 туре АПЛ «Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:1. Харри Магуайр получил одну из худших оценок в команде от WhoScored (6.04).

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Димитар Бербатов Гарри Магуайр
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