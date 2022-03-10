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«Манчестер Сити» и «Реал» борются за полузащитника «Лестера»

10 Марта 2022 • 10:28 Комментировать

Полузащитник «Лестера» Тилеманс может сменить клуб.

«Манчестер Сити» и «Реал» заинтересованы в полузащитнике «Лестера» Юри Тилемансе. Сам игрок не против поменять клуб. Об этом сообщает Foot Mercato.

Юри Тилеманс стал в «Лестере» основополагающим игроком, заинтересовав многие топ клубы. Активнее всех себя ведёт «Манчестер Сити». В трансфере 24-летнего бельгийца заинтересован лично главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

Сам полузащитник хотел бы выступать за мадридский «Реал», который ищет усиление для возрастной полузащиты.

Контракт Тилеманса истекает в2023 году, так что «Лестер» будет не против продать игрока предстоящим летом. По информации источника, «лисы» будут готовы снизить стоимость трансфера до €40 млн, при официальной цене игрока по Transfermarkt в €55 млн.

В текущем сезоне Тилеманс провёл за «Лестер» 33 матча во всех турнирах, забив в них семь голов и отдав три голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лестер Манчестер Сити Юри Тилеманс
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