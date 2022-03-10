Почему Хаверц выиграл конкуренцию у Лукаку за место в основе «Челси»

Кай Хаверц здорово проводит второй сезон в составе «Челси» и выигрывает конкуренцию у Ромелу Лукаку. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, в чём немец оказался лучше бельгийца.

В текущем сезоне Кай Хаверц демонстрирует ту форму, которая убедила «Челси» купить его у «Байера» за 80 миллион евро, и делает подписание Ромелу Лукаку за 113 миллионов у «Интера» ошибкой.

Легко забыть, что Каю Хаверцу всего 22 года, и он всего на полгода старше Каллума Хадсона-Одои и на пять месяцев младше Мейсона Маунта. Высокий ценник и тот факт, что у немца было четыре сезона за плечами, когда он переходил из леверкузенского «Байера», вполне могут исказить восприятие его возраста, Однако это следует принимать во внимание при рассмотрении трудностей, с которыми он столкнулся после перехода в «Челси», и потенциала того, что ещё предстоит. Его два гола в субботней победе над «Бернли» со счетом 4:0 в Премьер-лиге ложатся уже в серию пяти матчей, в течение который Хаверц отличился четырежды. Это его лучшая голевая серия в составе «Челси». Важнее же то, что впервые Хаверц в майке лондонцев стал похож на молодого таланта, которого болельщики видели сверкающим в Бундеслиге.

Есть много причин, по которым Хаверцу потребовалось много времени, чтобы освоиться. Наиболее значимой из них является то, что он прибыл в сентябре 2020 года – в разгар пандемии коронавируса. Вскоре немец и подхватил его, что, по его же словам, ударило по нему "очень сильно". Вдобавок к этому Фрэнк Лэмпард чаще использовал его в качестве 8-го номера. Затем «Челси» побил свой трансферный рекорд, подписав Ромелу Лукаку.

Сейчас покупка Лукаку всё больше кажется ошибкой. Его покупка ещё показывает, что в «Челси» не совсем правильно применяли Хаверца, который в «Байере» лучше всего проявил себя в качестве 9-го номера. Это его лучшая позиция. Он не оттянутый нападающий, куда Томас Тухель часто ставил его, чтобы помочь Лукаку или Тимо Вернеру, и уж точно не центральный полузащитник.

Хаверца называют «ложной девяткой», потому что он любит выходить из передней линии, ловко проникая в свободные зоны, чтобы выстраивать игру с атакующим футболом в одно касание. Именно его скорость мышления и движения, чтение игры делает Хаверца таким редким талантом. Именно поэтому тренеры его так часто оттягивают в глубину поля. Предполагается, что больше времени с мячом в более глубоких зонах позволит Хаверцу оказывать большее влияние.

Как ни странно, он лучше перемещается в игре, выполняя свою работу на очень ограниченном пространстве в финальной трети поля. Здесь почти уникальная тонкость его паса и движения создаёт больше пространства для партнёров и путает защитников соперника. Удивительно, что Тухелю потребовалось столько времени, чтобы понять, что Хаверц – его лучший вариант на острие атаки.

Способность немца удерживать мяч даже под давлением в сочетании со скоростью и остротой его взаимодействия с другими игроками делает Хаверца идеальным для тактики Тухеля. Тактика немецкого тренера заключается в том, чтобы играть очень быстро в переходах, делая вертикальные передачи через линии и за спину защиты, чтобы воспользоваться преимуществом сломанных построений соперника после потери мяча. Понимание Хаверцем того, когда нужно опуститься, а когда уйти за спину, как ускорить движение простой передачей или острой проникающей передачей, делает его гораздо более проворным и универсальным, чем Лукаку, для такой сложной тактики.

«Хаверц использует своё тело всё больше и больше, ему нравится создавать перегрузки на полупространствах, и это то, что он даёт», – так выразился Тухель после игры с «Бернли».

Однако Хаверц также является настоящим бомбардиром, забив 17 голов в 34 матчах Бундеслиги в сезоне 2018-19, будучи ещё подростком. В следующей кампании, начав не очень удачно с двух точных ударов в 14 поединках, он отличился ещё восемь раз в 15 следующих встречах.

Склонность Хаверца к тому, чтобы опускаться вниз, заставляет считать его «ложной девяткой», хотя это, пожалуй, противоречие в терминах. Возможно, лучше рассматривать его просто как современного нападающего-универсала, как Карим Бензема и Гарри Кейн. Они не считаются «ложными» только потому, что хорошо завершают атаки полузащитников.

Действительно, все голы Хаверца за последнее время были традиционными для нападающих: два отличных удара головой, пенальти и гол с дальней штанги. Откровенно говоря, немец настолько хорошо владеет позиционным мышлением, что ему легко удаётся перехватывать мяч, а при росте 190 сантиметров он является угрозой в воздухе.

И всё же Хаверц больше известен своими прорывами из глубины, когда он вторым темпом прибывает в штрафную площадь, чтобы завершить. Это объясняет, почему Лэмпард, который делал нечто подобное в качестве игрока, решил, что Хаверц будет работать в качестве «восьмёрки». Однако в современной игре именно так должен действовать универсальный нападающий.

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«Его старания огромны. Его интенсивность работы огромна", – сказал Тухель о Хаверце после победы 2:0 над «Лиллем» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Объём и зоны поля, которые он покрывает, для нас очень-очень важны. Он действовал остро, создавал моменты и никогда не стеснялся защищаться».

Очевидно, что больше всего Тухеля впечатлил прессинг Хаверца, и именно эта кропотливая тяжёлая работа завершает картину, что делает игрока идеальным центрфорвардом для тренера.

В среднем Хаверц предпринимает 8,08 попытки прессинга в финальной трети поля за 90 минут, что является вторым показателем в составе «Челси» после Маунта и значительно больше, чем 5,11 Лукаку за матч. Он также совершает 1,76 отборов и перехватов за встречу – более чем в семь раз больше, чем бельгиец (0,23). В типично немецком стиле футбол Тухеля требует очень высокой интенсивности прессинга впереди, чтобы отвоевать мяч и использовать эти атакующие переходы. Неудивительно, что Хаверц, воспитанник «Байера», обладает именно теми качествами, которые нужны наставнику «Челси».

Когда Тухель только был назначен, это выглядело как продуманная стратегия совета директоров «Челси» – поставить в пару к Вернеру, Хаверцу и Кристиану Пулишичу (своим дорогостоящим молодым новичкам, прошедшим немецкую подготовку) тренера, который знал бы, что с ними делать. Пока мы видим лишь проблески взаимопонимания между Тухелем и Хаверцем и эпизодически яркую игру молодого форварда. Но со временем и при длительной работе в качестве «девятки» он может стать всем, что нужно тренеру для борьбы за титул в следующем сезоне, и всем, чем не является Лукаку.

Роман Андреев