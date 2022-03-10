Странная травма Боуэна поставила в тупик медиков «Вест Хэма»

Джаррод Боуэн получил травму во время матча АПЛ против «Ливерпуля».

После игры тренер «молотобойцев» Мойес сказал, что Боуэн повредил пятку, но не уверен, насколько серьезным был удар. Сканирование также не показало значительных повреждений.

Тем не менее, игроку было больно переносить вес тела на больную ногу. Клуб провел еще несколько обследований, но ситуация так и не стала яснее.

И, выступая перед журналистами, Мойес сказал, что загадочная травма Боуэна поставила медиков «Вест Хэма» в тупик:

«У нас было три или четыре разных сканирования, и мы не видим ничего серьезного, но до сих пор пытаемся выяснить причину», - прокомментировал ситуацию тренер «Вест Хэма».

Боуэн простит матч 1/8 финала Лиги Европы против «Севильи».