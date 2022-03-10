Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Странная травма Боуэна поставила в тупик медиков «Вест Хэма»

10 Марта 2022 • 00:28 Комментировать
Севилья
...
Вест Хэм
2.10 3.20 3.95
Через 18 ч. 32 мин.

Джаррод Боуэн получил травму во время матча АПЛ против «Ливерпуля».

После игры тренер «молотобойцев» Мойес сказал, что Боуэн повредил пятку, но не уверен, насколько серьезным был удар. Сканирование также не показало значительных повреждений.

Тем не менее, игроку было больно переносить вес тела на больную ногу. Клуб провел еще несколько обследований, но ситуация так и не стала яснее.

И, выступая перед журналистами, Мойес сказал, что загадочная травма Боуэна поставила медиков «Вест Хэма» в тупик:

«У нас было три или четыре разных сканирования, и мы не видим ничего серьезного, но до сих пор пытаемся выяснить причину», - прокомментировал ситуацию тренер «Вест Хэма».

Боуэн простит матч 1/8 финала Лиги Европы против «Севильи».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Севилья Вест Хэм Джаррод Боуэн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СЕВИЛЬЯ ВЕСТ ХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
10.03  22:30 Саутгемптон ... Ньюкасл 1.82 3.90 4.30
10.03  22:30 Вулверхэмптон ... Уотфорд 1.81 3.65 4.70
10.03  22:30 Норвич ... Челси 11.00 5.00 1.34
10.03  22:45 Лидс ... Астон Вилла 2.70 3.65 2.55
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Марта
00:28 · Англия. Премьер-лига
Странная травма Боуэна поставила в тупик медиков «Вест Хэма»
00:12 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может упустить Камара из-за неопределенности с новым тренером
00:05 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» стал одним из претендентов на Кесси
09 Марта
23:40 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» рассмотрит ситуацию с Салибой в конце сезона
23:18 · Англия. Премьер-лига
Джеррард: «Решение по Коутиньо ещё не принято»
22:59 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» и «Кристалл Пэлас» поспорят за молодого вундеркинда «Барселоны»
22:32 · Англия. Премьер-лига
Варан уже тренируется с общей группой
22:31 · Англия. Премьер-лига
Люк Шоу готов продлить контракт с «МЮ»
22:28 · Англия. Премьер-лига
Джеймс выбыл на четыре матча
22:09 · Англия. Премьер-лига
Онлайн-кинотеатр Okko вернёт деньги зрителям, лишённым показов матчей АПЛ
20:41 · Англия. Премьер-лига
Владелец золотого рудника в Гане хочет купить «Челси»
20:04 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Тоттенхэм всегда будет моим клубом»
20:04 · Англия. Премьер-лига
Варди пропустит около месяца из-за травмы
19:52 · Англия. Премьер-лига
Лукаку недоволен своим положением в «Челси»
19:42 · Англия. Премьер-лига
Тухель – о возможном уходе Кристенсена в «Барселону»: «Мы недовольны»
Все новости
Рекомендуем