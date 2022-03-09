Football.London сообщает, что Вильям Салиба предпочел бы проявить себя в «Арсенале», чем присоединиться к «Марселю» на постоянной основе этим летом.

Сообщается, что «Арсенал» рассмотрит ситуацию с Салибой в конце сезона, а также проведет предварительные переговоры о новом контракте ближе к концу периода его аренды.

Сейчас Салиба выступает в Лиге 1 за «Марсель», который заинтересован в том, чтобы выкупить футболиста. Однако клуб отпугивает трансферная стоимость игрока в 30 миллионов евро.

«Марсель» собирается провести переговоры с игроком, а затем урегулировать условия с «канонирами».