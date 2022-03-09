«Ньюкасл» и «Кристалл Пэлас» поспорят за молодого вундеркинда «Барселоны»

Согласно Mundo Deportivo, «Ньюкасл» и «Кристал Пэлас» заинтересованы в подписании вундеркинда «Барселоны» Марка Касадо.

Mundo Deportivo утверждает, что Касадо хочет остаться в «Барселоне», хотя он еще не продлил свой контракт, что вызывает неопределенность на «Камп Ноу».

Сообщается, что «Сороки» и «Орлы» заинтересуются игроком, если между «Барселоной» и футболистом не будет достигнуто соглашение.

Касадо является капитаном «Барселоны» на уровне до 19 лет. Хави несколько раз приглашал его тренироваться с основной командой.