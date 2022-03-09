Джеймс выбыл на четыре матча

Защитник «Челси» Рис Джеймс был пропустит четыре матча «Челси» из-за травмы подколенного сухожилия.

Главный тренер Томас Тухель сообщил ранее, что Джеймсу нужно было провести больше исследований по травме, которую он получил во игре «Челси» с «Бернли» в субботу.

Первоначальный прогноз заключается в том, что он будет исключен на две недели, из-за которых он пропустит матч Премьер-лиги с «Норвичем» в четверг, а также визит «Ньюкасл Юнайтед» на «Стэмфорд Бридж» в воскресенье.

Также ожидается, что он будет отсутствовать на ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лилля» на следующей неделе, а также пропустит четвертьфинал Кубка Англии с «Мидлсбро» в следующие выходные.