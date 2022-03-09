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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Онлайн-кинотеатр Okko вернёт деньги зрителям, лишённым показов матчей АПЛ

09 Марта 2022 • 22:09 Комментировать

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о том, что подписчикам, лишенным просмотров матчей английской Прьемьер-лиги, будут доступны различные варианты компенсаций за неудобства.

Так, прежде всего, возможна подписка типа «Премиум» на месяц для подписчиков, которые подписываются на один месяц. То есть вместо стандартного пакета будет предложен улучшенный.

Те подписчики, которые выбрали годовые подписки «Спорт» и «Футбол». на период до 31 мая получат полный доступ к видеотеке из 110 тысяч фильмов и сериалов. Наконец, возможен полный возврат средств за неиспользованное время подписки.

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10.03  22:30 Саутгемптон ... Ньюкасл 1.82 3.90 4.30
10.03  22:30 Вулверхэмптон ... Уотфорд 1.81 3.65 4.70
10.03  22:30 Норвич ... Челси 11.00 5.00 1.34
10.03  22:45 Лидс ... Астон Вилла 2.70 3.65 2.55
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