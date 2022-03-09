Владелец золотого рудника в Гане хочет купить «Челси»

Владелец золотого рудника Бернар Антви Боасиако хочет купить «Челси», а затем подписать Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Боасиако, который также является политиком и руководителем радиостанции, хочет присоединиться к битве за грандов Премьер-лиги, раскрыв свои дерзкие трансферные планы.

45-летний бизнесмен нацелился на Месси и Роналду, а также на звезду «Реала» Винисиуса Жуниора.

Он также планирует продать Ромелу Лукаку, который вернулся в "Челси" прошлым летом за колоссальную сумму в 97,5 миллионов фунтов стерлингов.

«Я хочу пойти и купить футбольный клуб «Челси». Меня это интересует», — сказал Боасиако в интервью Wontumi FM.