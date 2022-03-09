Почеттино: «Тоттенхэм всегда будет моим клубом»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал изданию BT Sport’s Between The Lines, что считает «Тоттенхэм» особенным клубом для себя.

«Это было удивительное путешествие, удивительное время. «Тоттенхэм» — мой клуб, мое место. Когда ты действительно чувствуешь ответственность, люди отдают все, хорошо к тебе относятся, это невозможно забыть. «Тоттенхэм» всегда будет особенным клубом», - сказал Почеттино.

За время работы в лондонском клубе Почеттино довел «Тоттенхэм» до финала Лиги чемпионов 2018-19 и финала Кубка Англии 2014-15 годов.