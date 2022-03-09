Лукаку недоволен своим положением в «Челси»

Бельгийский форвард лондонского «Челси» Ромелу Лукаку недоволен своим положением в команде. Об этом рассказал главный тренер клуба Томас Тухель.

Как отмечает The Sun, в последнее время Лукаку нестабилен и его появление на поле не всегда может быть гарантировано тренерским штабом.

Тухель заявил, что в «Челси» всем игрокам нужно бороться за место в составе, Лукаку не является исключением из этого правила.

Специалист добавил, что своим положением в команде недоволен не только бельгиец. Многих игроков не устраивает то, что на поле они появляются не всегда.

"Я стараюсь делать все возможное, чтобы проявлять уважение и поддержку для него, как и для всех остальных", - сказал Тухель.