Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лукаку недоволен своим положением в «Челси»

09 Марта 2022 • 19:52 Комментировать

Бельгийский форвард лондонского «Челси» Ромелу Лукаку недоволен своим положением в команде. Об этом рассказал главный тренер клуба Томас Тухель.

Как отмечает The Sun, в последнее время Лукаку нестабилен и его появление на поле не всегда может быть гарантировано тренерским штабом.

Тухель заявил, что в «Челси» всем игрокам нужно бороться за место в составе, Лукаку не является исключением из этого правила.

Специалист добавил, что своим положением в команде недоволен не только бельгиец. Многих игроков не устраивает то, что на поле они появляются не всегда.

"Я стараюсь делать все возможное, чтобы проявлять уважение и поддержку для него, как и для всех остальных", - сказал Тухель.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку Апл Томас Тухель
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Марта
20:04 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Тоттенхэм всегда будет моим клубом»
20:04 · Англия. Премьер-лига
Варди пропустит около месяца из-за травмы
19:52 · Англия. Премьер-лига
Лукаку недоволен своим положением в «Челси»
19:42 · Англия. Премьер-лига
Тухель – о возможном уходе Кристенсена в «Барселону»: «Мы недовольны»
19:34 · Англия. Премьер-лига
Марш считает Коутиньо главной опасностью для «Лидса»
19:25 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания Левандовски
19:18 · Англия. Премьер-лига
Британский миллиардер Ник Кэнди хочет купить «Челси»
19:08 · Англия. Премьер-лига
Ляказетт может продолжить карьеру в «Ювентусе»
18:24 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» намерен подписать летом шестерых игроков
18:10 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Джеймс не сыграет с «Норвичем»
18:05 · Англия. Премьер-лига
Абрамович отказался продать «Челси» за 2 миллиарда
17:41 · Англия. Премьер-лига
Роналду вновь обсудил с агентом возможность ухода из «Манчестер Юнайтед»
16:37 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» продлил контракт с Нету
15:52 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд может лишиться места в сборной Англии
15:23 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» из-за убытков может вылететь из АПЛ
Все новости
Рекомендуем