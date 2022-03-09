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Тухель – о возможном уходе Кристенсена в «Барселону»: «Мы недовольны»

09 Марта 2022 • 19:42 Комментировать
Норвич
...
Челси
12.00 5.30 1.28
10.03 22:30

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель выразил недовольство возможным уходом Андреаса Кристенсена в «Барселону».  

Сообщается, что датский центральный защитник в ближайшее время согласует контракт с «Барселоной», что не входило в планы наставника «Челси».

«Мы наслышаны о ситуации, и всё это не радует нас. На мой взгляд, ему было бы лучше остаться. В «Челси» по-прежнему рассчитывают на него, но теперь мы должны держать в уме его возможный уход. Нравится ли нам это? Нет», – цитирует немецкого специалиста Daily Mail.

Контракт Андреаса Кристенсена с «Челси» истекает летом. В нынешнем сезоне 25-летний центрбек принял участие в 26 матчах за «синих».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Томас Тухель Андреас Кристенсен
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НОРВИЧ ЧЕЛСИ
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