Тухель – о возможном уходе Кристенсена в «Барселону»: «Мы недовольны»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель выразил недовольство возможным уходом Андреаса Кристенсена в «Барселону».

Сообщается, что датский центральный защитник в ближайшее время согласует контракт с «Барселоной», что не входило в планы наставника «Челси».

«Мы наслышаны о ситуации, и всё это не радует нас. На мой взгляд, ему было бы лучше остаться. В «Челси» по-прежнему рассчитывают на него, но теперь мы должны держать в уме его возможный уход. Нравится ли нам это? Нет», – цитирует немецкого специалиста Daily Mail.

Контракт Андреаса Кристенсена с «Челси» истекает летом. В нынешнем сезоне 25-летний центрбек принял участие в 26 матчах за «синих».