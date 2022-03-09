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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Марш считает Коутиньо главной опасностью для «Лидса»

09 Марта 2022 • 19:34 Комментировать
Лидс
...
Астон Вилла
10.03 22:45

Менеджер «Лидс Юнайтед» Джесси Марш признал, что его команда должна быть настороже в отношении способности Филиппе Коутиньо начинать контратаки за «Астон Виллу».

В четверг рамках АПЛ «Лидс» сыграет с бирмингемским клубом.

«Важно сделать так, чтобы ему было тесно, не давать ему много места, быть с ним агрессивным», - сказал журналистам главный тренер «Лидса».

Также он отметил, что Коутиньо не слишком часто выполняет оборонительные обязанности, что позволяет ему быстро начинать контратаки «Астон Виллы».

В этом сезоне за «Астон Виллу» Коутиньо провел 7 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Филиппе Коутиньо Астон Вилла Джесси Марш
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ЛИДС АСТОН ВИЛЛА
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