Британский миллиардер Ник Кэнди хочет купить «Челси»

Британский миллиардер Ник Кэнди активно изучает несколько вариантов потенциальной заявки на покупку «Челси».

49-летний бизнесмен считает, что его опыт работы в качестве застройщика может дать ему преимущество в любых планах по восстановлению «Стэмфорд Бридж».

«Мистер Кэнди очень привязан к «Челси». Его отца пригласили играть за клуб, и он смотрит матчи на «Стэмфорд Бридж» с четырехлетнего возраста», - говорится в заявлении представителей миллиардера.

Также сообщается, уникальный опыт Кэнди в сфере недвижимости будут чрезвычайно ценным активом в вопросе строительства нового стадиона.