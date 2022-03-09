30-летний французский форвард лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт может продолжить карьеру в «Ювентусе». Об этом сообщает Calciomercato.

Действующий контракт футболиста с «канонирами» заканчивается летом 2022 года, а продлевать соглашение с клубом он не намерен. Главная проблема, которая не устраивает Ляказетта – недостаточное количество игрового времени и отсутствие стабильности.

Интерес к французскому футболисту проявляет туринский «Ювентус». Команда заинтересована в покупке опытного нападающего, который сможет составить конкуренцию сербскому форварду Душану Влаховичу.