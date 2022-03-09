«Арсенал» намерен подписать летом шестерых игроков

По сообщению The Evening Standard, Артета намерен летом усилиться во всех линия.

В сообщении говорится, что «Арсенал» по прежнему заинтересован в услугах нападающего «Реал Сосьедад» Александра Исака и Доминика Калверта-Льюина из «Эвертона».

Канадец Джонатан Дэвид и Дарвин Нуньес из «Бенфики» — еще два игрока, за которыми «канониры» активно следят в преддверии лета, чтобы усилить огневую мощь команды.

В недавних сообщениях о связи «Арсенала» с Армандо Броха также есть доля правды, но лондонцы признают, что маловероятно, что «Челси» захочет вести с ними дела по этой сделке.

В полузащите «канониры» проявляют интерес к Дугласу Луису, Юри Тилемансу и Рубену Невешу.

При трансферный бюджет будет зависеть от того, выйдет команда в Лигу чемпионов или нет.