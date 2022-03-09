Тухель: «Джеймс не сыграет с «Норвичем»

Главный тренер Томас Тухель сообщил, что защитник «Челси» Рис Джеймс пропустит матч Премьер-лиги в четверг с «Норвичем» из-за проблем с мышцами.

«У Риса Джеймса проблемы с мышцами после последних трех матчей. Нужно провести обследование. Вклад Джеймса в игру значителен, поэтому это не самая лучшая новость для нас», - сказал Тухель на пресс-конференции.

Защитник «Челси» только недавно вернулся в строй, пропустив два месяца из-за травмы подколенного сухожилия. В прошлом туре в матче с «Бернли» он отметился голом.