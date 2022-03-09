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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Абрамович отказался продать «Челси» за 2 миллиарда

09 Марта 2022 • 18:05 Комментировать
Челси
...
Ньюкасл
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13.03 17:00

Как сообщает The Independent, российский владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович отказался продавать клуб американо-швейцарскому консорциуму.

По информации источника, бизнесмена не устроила сумма предложения в 2,2 миллиарда фунтов. Россиянин хочет выручить от этой сделки вдвое больше.

Ранее, 2 марта, Абрамович официально объявил в своём желании продать клуб, которым владеет с 2003 года.

Эпоха Абрамовича стала самой успешной для лондонского клуба в его истории. «Синие» пять раз выигрывали Английскую Премьер-лигу, два раза — Лигу чемпионов, пять раз — Кубок Англии, один раз — Суперкубок УЕФА, дважды брали Лигу Европы. А в феврале нынешнего года «аристократы» впервые в своей истории одержали победу в Клубном чемпионате мира.    

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Челси Роман Абрамович
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ЧЕЛСИ НЬЮКАСЛ
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