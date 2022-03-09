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Роналду вновь обсудил с агентом возможность ухода из «Манчестер Юнайтед»

09 Марта 2022 • 17:41 Комментировать

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вновь встретился со своим агентом для того, чтобы обсудить свое будущее. Об этом сообщает The Sun.

Португалец недоволен текущим положением дел в «Манчестер Юнайтед», а усилило его недовольство заявление Ральфа Рангника о том, что использовать Роналду он планирует в качестве игрока замены.

Агент футболиста попытался успокоить его и обсудить возможность продолжения сотрудничества с «Красными дьяволами». Однако источники сообщают о том, что португальский футболист не намерен оставаться в «Манчестер Юнайтед».

Летом Роналду хочет покинуть команду.


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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