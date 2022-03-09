Роналду вновь обсудил с агентом возможность ухода из «Манчестер Юнайтед»

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вновь встретился со своим агентом для того, чтобы обсудить свое будущее. Об этом сообщает The Sun.

Португалец недоволен текущим положением дел в «Манчестер Юнайтед», а усилило его недовольство заявление Ральфа Рангника о том, что использовать Роналду он планирует в качестве игрока замены.

Агент футболиста попытался успокоить его и обсудить возможность продолжения сотрудничества с «Красными дьяволами». Однако источники сообщают о том, что португальский футболист не намерен оставаться в «Манчестер Юнайтед».

Летом Роналду хочет покинуть команду.