«Вулверхэмптон» продлил контракт с Нету

Клуб Английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» продлил контракт с нападающим Педру Нету.

Новое соглашение с португальским футболистом рассчитано до лета 2027 года. Сегодня, 9 марта, игроку исполнилось 22 года.

Нету перешел в «Вулвз» в 2019 году из итальянского клуба «Лацио». Из-за травмы, в нынешнем сезоне АПЛ португалец принял участие всего в четырёх встречах, не отметившись результативными действиями.

Всего за 3 сезона, футболист провел в составе «Вулверхэмптона» 58 встреч, в которых забил 8 мячей. Форвард также имеет опыт игры за сборную Португалии.