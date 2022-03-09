24-летний форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может лишиться места в сборной Англии. Об этом сообщает ESPN.

По информации источников, Рэшфорда не планируют вызывать в сборную на мартовские сборы. Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт собирается приглашать только тех футболистов, которые имеют постоянную игровую практику в своих клубах. Рэшфорд стабильностью в вопросе своего появления на поле похвастаться не может.

Из-за малого количества игрового времени нападающий задумался над сменой клубной прописки. Интерес к нему проявляют представители «ПСЖ». Рэшфорда рассматривают как замену Килиану Мбаппе.