«Эвертон» из-за убытков может вылететь из АПЛ

Руководство «Эвертона» затягивает с подачей отчетности по убыткам, поскольку команда может лишиться места в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает The Sun.

По регламенту АПЛ клубам разрешено терять не более 105 млн фунтов за трехлетний период, а убытки «ирисок» за это время, по информации источников, составляют 260 миллионов фунтов.

Это значит, что «Эвертон» могут исключить из английской Премьер-лиги и понизить в классе.

При этом уже сейчас «ириски» находятся в шаге от падения в Чемпионшип, поскольку команда располагается на семнадцатом месте в турнирной таблице. От зоны вылета команду отделяет одно очко.