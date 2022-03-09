«Уотфорд» интересуется защитником «Тоттенхэма»

Защитник «Тоттенхэма» Кэмерон Картер-Викерс может уйти из команды. Игроком интересуются сразу несколько клубов.

Картер-Викерс является воспитанником «Тоттенхэма», однако заработать себе место в основном составе команды ему так и не удалось. Единственное, чем он запомнился болельщикам, это инцидент с Маурисио Почеттино. Во время работы специалиста в «шпорах», защитник сбил его с ног во время тренировки.

Сейчас интерес к игроку проявляет «Селтик», а также возможность его покупки рассматривает «Уотфорд».

«Шпоры» согласны расстаться с футболистом летом за 10 миллионов фунтов.