«Эвертон» могут лишить очков из-за финансовых проблем

«Эвертон» может в ближайшее время лишиться очков в чемпионате из-за серьёзных финансовых проблем.

По информации Daily Mail, ливерпульскую команду могут лишить очков из-за убытков в 260 миллионов фунтов за последние три года. «Эвертон» может нарушить правила прибыльности. Стоит отметить, что финансовые проблемы «ирисок» усугубились из-за того, что недавно команда разорвала отношения со своим спонсором Алишером Усмановым.

Напомним, что на данный момент «Эвертон» под шефством Фрэнка Лэмпарда занимает лишь 17-ю строчку в турнирной таблице АПЛ.