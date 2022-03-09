Вратарь «Арсенала» назвал игрока, против которого ему не нравится играть

Английский голкипер лондонского «Арсенала» Аарон Ремсдейл рассказал журналистам про футболиста, против которого ему не нравится играть.

Ремсдейл сказал, что просто ненавидит играть против Джейми Варди, так как форвард «Лестера» бегает по полю без остановки и много забивает. Вратарь «канониров» отметил, что очень хотел бы играть с Джейми в одной команде. Аарон добавил, что Варди практически в каждом матче поражает его ворота.

Напомним, что в этом сезоне Джейми Варди провёл в английской лиге 18 поединков, в которых забил десять мячей и сделал два ассиста.