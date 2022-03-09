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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте верит, что «Тоттенхэм» сможет выйти в Лигу чемпионов

09 Марта 2022 • 09:07 Комментировать

Итальянский наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал журналистам, что верит в то, что лондонский клуб сможет по итогам сезона попасть в зону Лиги чемпионов.

Конте сказал, что его подопечные вполне могут попасть в четвёрку лучших команд Англии и выйти в Лигу чемпионов по итогам этого сезона. Антонио отметил, что когда он только пришёл в «Тоттенхэм», то не очень верил, что эту цель можно достичь, но сейчас всё изменилось.

Напомним, что на данный момент лондонская команда занимает седьмую строчку в национальном чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Лига Чемпионов Английская Премьер-лига
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