Конте верит, что «Тоттенхэм» сможет выйти в Лигу чемпионов

Итальянский наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал журналистам, что верит в то, что лондонский клуб сможет по итогам сезона попасть в зону Лиги чемпионов.

Конте сказал, что его подопечные вполне могут попасть в четвёрку лучших команд Англии и выйти в Лигу чемпионов по итогам этого сезона. Антонио отметил, что когда он только пришёл в «Тоттенхэм», то не очень верил, что эту цель можно достичь, но сейчас всё изменилось.

Напомним, что на данный момент лондонская команда занимает седьмую строчку в национальном чемпионате.