Участие Райса в матче Лиге Европы под вопросом

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс, возможно, не сможет принять участие в матче Лиги Европы против «Севильи», который состоится в этот четверг, сообщает ExWHUemployee.

У футболиста обнаружены симптомы вируса:

«У Деклана какой-то вирус, за которым нужно следить. Судя по всему, он все еще не очень хорошо себя чувствует, что не является хорошей новостью», - говорится в сообщении.

Уточняется, что у Райса поднялась температура и он чувствует себя вялым и измотанным.

В этом сезоне Райс провел 26 матчей в АПЛ, забил 1 гол и отда 4 результативных передачи.

Также под вопросом выход на поле еще одного игрока клуба – Джаррода Боуэна.