Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Участие Райса в матче Лиге Европы под вопросом

09 Марта 2022 • 00:31 Комментировать
Севилья
...
Вест Хэм
2.07 3.15 4.00
10.03 20:45

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс, возможно, не сможет принять участие в матче Лиги Европы против «Севильи», который состоится в этот четверг, сообщает ExWHUemployee.

У футболиста обнаружены симптомы вируса:

«У Деклана какой-то вирус, за которым нужно следить. Судя по всему, он все еще не очень хорошо себя чувствует, что не является хорошей новостью», - говорится в сообщении.

Уточняется, что у Райса поднялась температура и он чувствует себя вялым и измотанным.

В этом сезоне Райс провел 26 матчей в АПЛ, забил 1 гол и отда 4 результативных передачи.

Также под вопросом выход на поле еще одного игрока клуба – Джаррода Боуэна.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Севилья Вест Хэм Деклан Райс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СЕВИЛЬЯ ВЕСТ ХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Марта
00:31 · Англия. Премьер-лига
Участие Райса в матче Лиге Европы под вопросом
00:22 · Англия. Премьер-лига
Отец Кристенсена пытается отговорить его от перехода в «Барселону»
00:18 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» присоединился к гонке за полузащитника «Марселя»
00:03 · Англия. Премьер-лига
Яя Туре: «Артета похож на Гвардиолу»
08 Марта
22:40 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готов продать Эмерсона Рояла
21:51 · Англия. Премьер-лига
«Реймс» сенсационно опередил «Барселону», «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед»
21:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» включился в борьбу за Джеда Спенса
21:07 · Англия. Премьер-лига
Роналду обзавёлся телохранителями
20:51 · Англия. Премьер-лига
«МЮ»: «Милинкович-Савич – идеальная замена Погба»
20:10 · Англия. Премьер-лига
Ришарлисон может заменить Роналду в «МЮ»
20:08 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» намерен приобрести Рюдигера
19:59 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может не выйти в Лигу чемпионов, даже если попадет в ТОП-4
19:43 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» предложила Кристенсену контракт до 2027 года
19:22 · Англия. Премьер-лига
Берарди мог перейти в «Челси»
18:56 · Англия. Премьер-лига
Невилл отдает предпочтение «Ливерпулю» в битве АПЛ
Все новости
Рекомендуем