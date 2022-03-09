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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Отец Кристенсена пытается отговорить его от перехода в «Барселону»

09 Марта 2022 • 00:22 Комментировать
Барселона
...
Осасуна
1.35 5.00 9.00
13.03 23:00

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен решил перейти в «Барселону», но с этим не вполне согласен его отец, который с детства ведет его дела и является, фактически, менеджером 25-летнего датского игрока. Дело в том, что предложение «Барселоны» не столь выгодно, как некоторые другие - объективно, сейчас каталонский суперклуб не в состоянии платить самые большие зарплаты.

Однако Кристенсена влечет аура и репутация клуба, ради чего он готов пожертвовать и какими-то деньгами, сообщает Sport.es. В текущем сезоне Кристенсен сыграл в четырнадцати матчах чемпионата Англии, но без результативных действий, получив при этом две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Андреас Кристенсен
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БАРСЕЛОНА ОСАСУНА
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